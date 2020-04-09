Коронавирус обнаружили еще у двух украинских военных

У военнослужащих на Киевщине и в Мелитополе подтверждено заболевание COVID-19.

Об этом сообщил пресс-центр воздушного командования «Центр».

«Сегодня, 9 апреля, в военнослужащего воинской части Васильковского гарнизона, который был накануне госпитализирован с пневмонией, после соответствующего обследования подтверждено заболевание на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Военнослужащий находится на лечении в госпитале города Киев. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Также заболевание на острую респираторную болезнь COVID-19 подтверждено у военнослужащего одной из воинских частей Мелитополя.

"С конца марта он находился на самоизоляции после контакта с людьми, у которых было подтверждено заболевание на острую респираторную болезнь COVID-19. 29 марта у него поднялась температура. Сделаны в начале апреля с интервалом 4 суток быстрые тесты показали отрицательный результат. Сегодня поступили результаты ПЦР-тестирования, которые подтвердили заболевание на острую респираторную болезнь COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под присмотром медицинской службы", — добавили в пресс-центре.

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Военные, которые имели с ними контакты, отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них будут взяты пробы для проведения исследования в отношении возможного заболевания на острую респираторную болезнь COVID-19.

Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Как сообщалось, по состоянию на утро 9 апреля в Вооруженных силах было зарегистрировано 5 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, из них 1 летальный, на изоляции — 131 лицо.

По материалам: ukrinform.ru