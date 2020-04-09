Международная организация по миграции передала ГПСУ средства защиты от Covid-19
Украинские пограничники получили от представителей Международной организации по миграции (МОМ) средства индивидуальной защиты и дезинфекции.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Опрыскиватели, маски, перчатки, очки и костюмы – все это будет помогать пограничникам защититься от возможного заражения во время оформления граждан, пересекающих границу, дезинфицировать помещения, транспорт и так далее", — отметили в ведомстве.
Также сообщается, что в течение следующих недель МОМ продолжит оказывать помощь украинским пограничникам.
Читайте также: Международная организация по миграции поможет Украине в борьбе с коронавирусом
В частности, ожидается поступления респираторов FFP2, хирургических масок, а также защитных очков.
По материалам: ukrinform.ru