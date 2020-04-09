Международная организация по миграции передала ГПСУ средства защиты от Covid-19

Украинские пограничники получили от представителей Международной организации по миграции (МОМ) средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Опрыскиватели, маски, перчатки, очки и костюмы – все это будет помогать пограничникам защититься от возможного заражения во время оформления граждан, пересекающих границу, дезинфицировать помещения, транспорт и так далее", — отметили в ведомстве.

Также сообщается, что в течение следующих недель МОМ продолжит оказывать помощь украинским пограничникам.

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В частности, ожидается поступления респираторов FFP2, хирургических масок, а также защитных очков.

По материалам: ukrinform.ru