Минирование больницы в Киеве: правоохранители приняли экстренные меры

Киевские правоохранители зафиксировали угрозу ночного взрыва в местной больнице и приняли экстренные меры. Жертв нет, но работа целого корпуса Александровской больницы приостановлена.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Неизвестный в 21:40 по телефону сообщил правоохранителям о минировании 10-го корпуса больницы тротилом. Отмечается, что это кардиологическое отделение. Злоумышленник угрожал подорвать здание в три часа ночи девятого апреля.

Взрывотехники и следователи немедленно выехали на место заявленного подрыва. Все отделение больницы было в срочном порядке эвакуировано и переведено в другой корпус. Ведется проверка достоверности сообщения.

В полиции сообщили, что на данный момент они работают над установкой личности «минера». За подобные действия предусматривается уголовная ответственность и тюремный срок.

Важно отметить, что Александровская больница это главный столичный пункт лечения коронавируса. Пока неизвестно, связаны ли намерения преступника с этим фактом или нет.

Напомним, как сообщалось ранее, продление карантина не эффективно: эксперт назвал важную особенность распространения вируса.