Нацсовет решил собираться онлайн

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес изменения в свой Регламент о возможности проведения заседаний через интернет в период карантина.

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее решение было принято на заседании Нацсовета 9 апреля.

Как отмечается, новые положения, которыми дополнен Регламент Национального совета, предусматривают, что «в период установления карантина или ограничительных (противоэпидемических) мероприятий, заседание Национального совета могут быть проведены в режиме реального времени (онлайн) с использованием соответствующих технических средств, в том числе через Интернет».

Также изменения касаются вопросов, которые будут рассматриваться в этот период во время заседаний. Это будут вопросы, определенные регулятором как насущные и/или неотложные.

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Первый заместитель председателя Национального совета Ольга Герасимьюк отметила, что регуляторный орган в настоящее время продолжает свою работу, все функции выполняются без задержек. Когда будут накоплены насущные вопросы для рассмотрения, требующие принятия решений Национального совета, будет объявлено о проведении заседания. Они будут проходить онлайн. Таким образом, Национальный совет обеспечит доступность и прозрачность принятия всех решений регулятора.

По материалам: ukrinform.ru