Наименее чувствительна к коронавирусу первая группа крови — ученый

Наиболее устойчивы к заболеванию COVID-19 люди с первой группой крови и положительным резус-фактором (O+).

К такому выводу пришел французский ученый, профессор, завотделением инфекционных и тропических заболеваний больницы в городе Тенон Жиль Пиалута, сообщает BFMTV.

"Это (COVID-19 — ред.) гораздо сложнее заболевание, чем считалось ранее, оно поражает внутренние органы человека, его нервную систему, влияет на естественную функцию свертывания крови и сердце. Существенное снижение риска, 33% имеют люди с группой крови O+", — сказал он.

Профессор подчеркнул важность ношения защитных масок в период пандемии коронавируса, "поскольку они фильтруют большую часть воздуха".

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Как сообщалось, во Франции зафиксировано 82 048 случаев инфицирования COVID-19 (3881 в сутки) 10869 человек умерли. С 17 марта во Франции действует жесткий режим карантина, правительство планирует продлить после 15 апреля.

По материалам: ukrinform.ru