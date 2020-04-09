ОАСК получил уже 11 исков к Кабмину из-за введения карантина

В течение четырех дней в Окружной административный суд Киева поступило 11 исков относительно обжалования постановления Кабинета министров о введении ограничений во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В период с 6 по 9 апреля 2020 года канцелярией Окружного административного суда Киева зарегистрированы 11 исков к Кабинету министров Украины, предметом обжалования в которых являются положения постановления КМУ от 11 марта 2020 года № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.

Как отмечается, истцы просят суд признать противоправными как отдельные пункты указанного постановления о запрете регулярных перевозок, посещении парков, скверов, работе общепита и т.д., так и целиком все постановление.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производств по указанным искам, отметили в суде.

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Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Сначала карантин был введен до 3 апреля, а затем продлен до 24 апреля.

Также с 6 апреля правительство усилило ограничительные меры, установив, что нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

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Также запрещено: перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок. Нельзя находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или ее специальный статус.

По материалам: ukrinform.ru