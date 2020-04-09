Пограничники получили два французских вертолета Airbus

В пограничную зону прибыли два французских вертолета Airbus Helikopter H-125, которые Государственная пограничная служба Украины получила в начале 2020 года.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

«Новые французские вертолеты H-125 начинают осваивать небо над границей. Два вертолета Airbus Helikopter H-125, которые Государственная пограничная служба Украины получила в начале этого года, прибыли в пограничную зону», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба вертолета сейчас используются для обучения летного состава и технического персонала Одесской и Харьковской авиаэскадрилей.

Сейчас летный состав эскадрилий проводит наземные тренировки, проверку теоретических знаний и выполнение учебно-тренировочных полетов на новых вертолетах.

Уточняется, что эти полеты будут происходить в том числе и возле государственной границы, поэтому пограничники смогут не только осваивать современную технику, но и одновременно осуществлять воздушный мониторинг границы.

В ведомстве напомнили, что в рамках выполнения межправительственного соглашения с Францией и реализации инвестпроекта МВД по созданию единой системы авиационной безопасности и защиты Украина должна пополниться 55 новыми образцами авиатехники, и из них ГПСУ получит 24 новых вертолета.

В то же время, часть летного и технического состава пограничных авиаэскадрилий учились эксплуатировать и обслуживать H-125 во Франции — в Центре подготовки «Airbus».

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«С учетом перспективы расширения авиапарка Госпогранслужба приглашает пилотов, которые хотят и могут охранять украинскую границу на современных и надежных вертолетах», — уточняется в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД

По материалам: ukrinform.ru