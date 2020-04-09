Шмыгаль призывает глав ОГА разработать новые социальные стандарты в условиях пандемии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал председателей ОГА вместе разработать новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий, в частности, новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях.

С такой инициативой он выступил на селекторном совещании с руководителями ОГА и мэрами, посвященном вопросам борьбы с распространением коронавируса, сообщается на Правительственном портале.

«Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего, он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе», — подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что общими усилиями Президента, правительства и местной власти удалось максимально снизить нагрузку на медицинскую систему и спасти десятки тысяч жизней.

«Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни», — сообщил Шмыгаль.

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Он также призвал городских голов продолжать и дальше работать вместе ради благосостояния сограждан: «Мы разрабатываем отдельную программу по созданию рабочих мест, и здесь нужна ваша помощь. От вас мы ждем список, работники каких рабочих профессий и в каком количестве вам нужны. Это ваша заявка на рабочие руки».

Городские головы в свою очередь поинтересовались состоянием подготовки изменений в госбюджет. Премьер-министр сообщил, что работа находится на финальной стадии, и надеется, что на следующей неделе Верховная Рада его поддержит.

Согласно сообщению, в совещании также приняли участие заместитель председателя Офиса Президента Сергей Трофимов, мэр Киева Виталий Кличко как глава Ассоциации городов Украины, министр социальной политики Марина Лазебная, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, министр здравоохранения Максим Степанов и другие члены правительства.

Фото: КМУ

По материалам: ukrinform.ru