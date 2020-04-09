В полицейскую базу внесли более 50 тысяч украинцев, которые должны быть на самоизоляции

Полиция проводит разъяснительную работу и контролирует места пребывания украинцев, находящихся на самоизоляции.

Об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, полиция в настоящее время обеспечивает охрану 74 заведений – и медицинских, и мест обсервации.

Клименко говорит, что проблемы, которые изначально возникли с обсервацией людей, вернувшихся из-за границы, были вызваны ненадлежащей организацией.

"Тогда постановление Кабмина было только принято, людям еще не успели ничего объяснить, полиция объясняла уже по ходу", — сказал он.

Клименко подчеркнул, что всех сбежавших из мест обсервации, а таких, по его словам, было немного, вернули обратно.

"Сейчас принимаются решения о принудительной обсервации всех граждан, которые заезжают на территорию Украины", — сказал глава Нацполиции.

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Он сообщил, что всего в Украине определены более 250 мест обсервации. "Сейчас определяются места принудительной обсервации для граждан, которые возвращаются из-за границы", — сказал Клименко.

Он уточнил что сейчас в Украину возвращается уже гораздо меньше людей, чем вначале карантина, когда только за сутки прибывало в страну 24-26 тыс. украинцев и иностранцев.

"На пограничном контроле у этих людей отбирали согласие на 14-дневную самоизоляцию, их данные вносились в информационный портал Нацполиции. На сегодня более 50 тыс. чел. находятся в этой базе данных. То есть, каждый полицейский с помощью планшета может проверить каждого гражданина, находится ли он в том месте, которое указал в информационном сообщении", — рассказал глава Нацполиции.

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При этом он обратил внимание, что полицейские по телефону общаются с украинцами на самоизоляции, объясняя необходимость таких мер ради сохранения их собственного здоровья и здоровья окружающих. "Сейчас намного легче (убедить в необходимости самоизоляции — ИФ), уже есть понимание ситуации и во всем мире, и в Украине. Большинство граждан понимает, что эта беда уже на нашей территории",- подытожил Клименко.

Как сообщалось, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 57 летальных, 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

По материалам: ukrinform.ru