Украина на карантине: Клименко уверяет, что полиция не допустит мародерства

Правоохранители готовы к любому развитию ситуации в Украине, в том числе к проявлениям мародерства.

Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос, имели ли место факты мародерства в Украине, он отметил: "Еще нет. Но, честно говоря, мы готовы к любому развитию ситуации".

По словам Клименко, полиция охраны сейчас проводит активную работу – прежде всего с руководителями торговых сетей — чтобы не допустить мародерства.

"Мы технически усиливаем торговые точки и при этом понимаем, какие силы и средства необходимо будет задействовать, чтобы своевременно и эффективно реагировать на такие вызовы", — пояснил глава Нацполиции.

Читайте также: В полицейскую базу внесли более 50 тысяч украинцев, которые должны быть на самоизоляции

Он добавил, что полиция отслеживает ситуацию в криминальной среде, а также среди тех категорий граждан, которые через некоторое время не будут иметь средств к существованию.

"То есть речь идет о комплексной работе полиции как уголовного, так и превентивного направления. Пока изучаем ситуацию, точечно реагируем, оперативно отрабатываем криминальный мир", — резюмировал Клименко.

По материалам: ukrinform.ru