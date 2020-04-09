Украина получит дополнительные 320 тысяч доз лекарств для больных COVID-19

Министерство здравоохранения получит гуманитарную помощь, а именно лекарственные средства с действующим веществом Гидроксихлорохин, включенные в национальный протокол лечения COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Минздрав делает все возможное, чтобы максимально эффективно бороться с коронавирусом. Поэтому мы обратились к производителям с просьбой предоставить нам гуманитарную помощь. Этого количества препарата хватит для лечения более 22 тысяч больных COVID-19… Этот препарат прописан в нашем протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для тяжелых пациентов исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов. Он будет бесплатным для тех пациентов, кому он действительно необходим по медицинским показаниям», — заявил Степанов.

Отмечается, что компании «Санофи» и «Сандоз» поставят в Украину 320 тысяч таблеток этого препарата, которые рассчитаны на лечение более 22 тысяч пациентов.

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Ранее Минздрав сообщил, что лекарственное средство «Плаквенил» компании «Санофи» (с действующим веществом Гидроксихлорохин) уже распределено между структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных государственных администраций и Киева с дальнейшим поступлением в учреждения здравоохранения «первой волны» для приема больных с коронавирусной инфекцией. Поставка и распределение лекарственного средства «Гидроксихлорохин» компании «Сандоз» ожидается в начале следующей недели.

Препараты с действующим веществом Гидроксихлорохин используются в ряде стран для лечения больных COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru