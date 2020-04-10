Минздрав озвучил процент смертности от COVID-19 в Украине

В Украине на сегодняшний день летальность от коронавируса на уровне 3,1%.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Общая тенденция роста показателя летальности от коронавирусной болезни происходит по всему миру. Сейчас он составляет 6%. В начале вспышки пандемии этот показатель не достигал 3%. Наименьшие показатели летальности мы имеем в Южной Корее — 2% и Германии — 2,1%. Украина сегодня имеет 3,1% летальности от коронавируса. Но среди других стран регистрируется и 10%, и 12%", — сказал Ляшко.

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Он отметил, что за прошлые сутки в Украине зарегистрировано 12 летальных случаев от коронавируса.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2 203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru