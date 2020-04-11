Астролог назвал знаки Зодиака, которым больше других угрожает коронавирус

По словам известного астролога Влада Росса в группу риска попадают Скорпион, Водолей, Близнецы и Телец.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

У этих знаков от природы слабый иммунитет, в связи с чем они в большей степени предрасположены к инфекционным заболеваниям, в том числе и COVID-19.

Однако в апреле есть все шансы заразиться коронавирусом и у Дев.

Девы могут заболеть во второй половине апреля, поэтому в этот период астролог рекомендует проявлять особую осторожность и тщательно соблюдать гигиену и правила карантина.

Особенно это касается домашней самоизоляции, в связи с тем, что у Дев, возрастет риск попасть в ДТП.

Вместе с тем, по словам Влада Росса, у всех этих знаков вторая половина апреля будет очень перспективной и благоприятной в бизнесе. Перед ними могут открыться новые возможности, и не смотря на непростой период, ожидается повышение финансового дохода.

Ранее сообщалось о том, сможет ли Зеленский удержаться у власти: прогноз астролога.