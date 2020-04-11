Кулеба будет контролировать защиту прав несовершеннолетних украинских студентов в Польше

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что будет контролировать защиту прав несовершеннолетних украинских студентов в Польше.

Об этом он написал в Twitter.

«Беру на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше. Там карантин, и несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними. А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку? Наша программа «Защита» работает, чтобы решать эти и другие проблемы», — отметил Кулеба.

Кроме того, министр проинформировал о созданы специальные группы в Facebook для граждан за рубежом в период карантина, например, в Люблине и Гданьске.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 11 апреля в мире зафиксировано 1703546 подтвержденных случаев коронавируса. Умерли 102 888 человек выздоровели — 377 847.

По материалам: ukrinform.ru