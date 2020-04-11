Миллионные зарплаты ушли в прошлое: Зеленский объявил о резком сокращении выплат госслужащим

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам 10 апреля заявил, что начиная с текущего месяца заработная плата чиновников не будет превышать 47 тысяч гривен не зависимо от должности и ранга.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Затянуть пояса придется всем.

«Это касается всех – судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦВК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов Наблюдательных советов – миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое», — сказал президент.

Из этого выходит, что больше всех уменьшение зарплат коснется самых высокооплачиваемых топчиновников, и в первую очередь ударит по карману главе НАК Нафтогаза Андрею Коболеву, зарплата которого превышала 2 млн гривен в месяц. Правда, после продления с ним контракта в марте, она уменьшилась вдвое.

В компанию «вынужденно обедневших» войдут также глава Укрпочты Игорь Смелянский, зарплата которого в 1,5 миллиона гривен будоражила умы населения и небезызвестный экс-нардеп Сергей Лещенко, получавший в Укрзализнице, как член наблюдательного совета 558 тысяч гивен.

Напомним, что ранее члены правительства приняли решение отказаться от выплат высоких премий до конца года.

Ранее сообщалось о том, что Лукашенко раскрыл схему Путина по нефти и дал ему жесткий отпор.