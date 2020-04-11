Нацполиция: Решение о комендантском часе — только рекомендательное

Общество
Таисия Слепцова0

Нацполиция: Решение о комендантском часе - только рекомендательное

Решение комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ограничения свободы передвижения граждан носит рекомендательный характер, обязательным оно может быть только при условии введения чрезвычайного положения.

Такое разъяснение дает Нацполиция Украины.

"В нескольких регионах местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13 часов 11 апреля до 06 часов утра 13 апреля). Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения", — говорится в разъяснении.

В то же время в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

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Постановлением Кабинета министров Украины и постановлением главного государственного санитарного врача Украины принят ряд карантинных мер и рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Полиция и Нацгвардия прежде всего проводит обширную разъяснительную и профилактическую работу среди граждан относительно необходимости их соблюдения.

По материалам: ukrinform.ru


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