Одесский преподаватель физики получил серебрянную кнопку YouTube

Администрация YouTube отметила серебрянной кнопкой рекордное количестве просмотров онлайн-уроков по физике известного одесского педагога Павла Виктора, которыми он бесплатно делится со всеми желающими.

Об этом Виктор на своей странице в Facebook.

"Вот такую посылку вчера принес курьер", — прокомментировал он фото посылки.

Следует отметить, что серебряную кнопку YouTube вручают после того, как количество подписчиков канала достигнет 100 тысяч.

А у преподавателя физики Ришельевского лицея количество просмотров онлайн-уроков по физике уже достигло 20 миллионов человек. Чему способствовало, по мнению педагога, введение карантинных мероприятий, связанных с пандемией СOVID-19.

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Как сообщалось, одесский педагог начал размещать уроки по углубленному курсу физики на YouTube для заболевших учеников. Осенью 2019 года количество просмотров достигло 15 миллионов.

Павел Виктор является Заслуженным учителем Украины, победителем всеукраинского конкурса "Учитель года — 2009".

По материалам: ukrinform.ru