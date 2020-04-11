Разгон Евромайдана: ГБР завершило расследование против двух экс-работников МВД

ГБР завершило расследование по делу о силовом разгоне Евромайдана 30 ноября 2013 года в отношении экс-заместителя начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве и экс-заместителя начальника управления — начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

«Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора, завершили досудебное расследование двух уголовных производств в отношени экс-заместителя начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве и экс-заместителя начальника управления — начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве», — говорится в сообщении.

Экс-правоохранители подозреваются в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан (ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года подозреваемые, с целью выполнения преступного приказа, организовали и обеспечили незаконное препятствование проведению собрания граждан. «Вследствие их действий сотрудники полка милиции особого назначения «Беркут» и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили около 300 участников митинга от Монумента Незалежности и памятника основателям Киева в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик», — отметили в ГБР.

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Сейчас сторона защиты ознакамливается с материалами производства, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок, заявили в Государственном бюро расследований.

Как сообщалось, 21 ноября 2013 года украинцы вышли на Майдан в защиту евроинтеграции Украины. В ночь

на 30 ноября силовики жестоко разогнали протестующих, среди которых было много студентов. Уже 1 декабря в Киеве прошла самая многочисленная акция со времен Евромайдана.

По материалам: ukrinform.ru