Советы тем, кто остался без работы: где, как, сколько

Государство готово помочь украинцам, потерявшим работу. Если у вас есть хоть какой-то стаж – от 1800 грн вам гарантировано

Бесспорный факт: мир меняется из-за пандемии COVID-19. Изменения – экономические, политические, поведенческие, психологические… Сколько еще их будет, каких, как повлияют они на нашу жизнь – остается только прогнозировать и ожидать. Но уже понятно – труднее всего будет тем, кто потеряет работу и средства к существованию. Поиск работы, трудоустройство, возможность получить пособие по безработице беспокоят сейчас многих.

Укринформ начинает серию материалов, которые помогут сориентироваться в непростой ситуации. На этот раз, с помощью подсказок команды Государственной службы занятости, мы предлагаем схематический разбор вопроса “Как воспользоваться государственной помощью по безработице во время карантина ”

Рост безработицы в Украине: что говорят цифры

По состоянию на 7 апреля 2020 года за пособием по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек – НА 13% БОЛЬШЕ, чем на 7 апреля прошлого года. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил министр экономики Игорь Петрашко.



Игорь Петрашко

"Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост числа безработных (которые обратились в центр занятости) составил 13%. Но итогам апреля-мая мы ожидаем рост количества безработных", – сказал министр. В связи с этим КАБМИН ПЛАНИРУЕТ УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ.

На реализацию активных программ содействия занятости предусмотрено в этом году направить 1,2 млрд гривень, в прошлом году эти расходы составили 734 млн гривень.

Правлением Фонда общеобязательного государственного социального страхования принято решение о повышении с 1 марта 2020 года минимального размера помощи по безработице. Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ УВЕЛИЧЕН до 1800 гривен. Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен до 650 гривень.

Упрощение процедуры предоставления помощи по безработице: чего ждать

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, 29 марта Кабинет Министров принял решение о временных изменениях в процедуре предоставления пособия по безработице.

Во-первых, РЕГИСТРИРОВАТь БЕЗРАБОТНЫХ БУДУТ С ПЕРВОГО ДНЯ после подачи заявления в центры занятости.

Во-вторых, ВЫПЛАТЫ БУДУТ НАЗНАЧАТЬ С ПЕРВОГО ДНЯ РЕГИСТРАЦИИ.

В ближайшее время эти изменения будут имплементированы и станут доступны.

Информация о помощь безработным: где искать

Для получения информации пользуйтесь исключительно официальными источниками – это официальные страницы и сайты государственных учреждений и их "горячие линии". Официальный сайт государственной службы занятости – www.dcz.gov.ua, официальная страница в Фейсбук – https://www.facebook.com/zaniatist/, а также официальные страницы областных служб занятости, телефон "горячей линии"– 0 800 50 99 66. Правда, общенациональная “горячая линия”, как убедился Укринформ, может долго не отвечать, поэтому лучше звонить на линии областных центров.

В любом случае придерживайтесь золотого правила: ЕСТЬ ВОПРОСЫ – ЗВОНИТЕ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ.

“Карантинные” изменения в регистрации безработных: какие возможности открыты

Во время карантина в связи с коронавирусом ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ МОЖНО ДВУМЯ БЕЗОПАСНЫМИ СПОСОБАМИ:

Занести пакет документов лично, оставив их в специальном ящике перед входом в центр. Центр занятости необходимо выбирать наиболее удобный для посещения – ПРОПИСКА НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ!

Подать документы по электронной почте.

Онлайн-регистрация: как правильно оформить документы?

На сайте службы занятости выберите рубрику «Электронная подача документов». Далее выполните пошаговую инструкцию:

загрузите с сайта два заявления – бланк о назначении пособия и бланк о предоставлении устава безработного, распечатайте их и заполните собственноручно. Поставьте подпись и сфотографируйте (или отсканируйте, для этого используйте бесплатные приложения на Play Market или App Store).

сфотографируйте свои документы согласно перечня документов, необходимых для регистрации – см. здесь.

оформленные заявления и подготовленные документы добавьте как вложение в е-письма. Пришлите письмо на email выбранного вами центра занятости.

ждите ответ от центра занятости о решении. Далее держите связь с вашим карьерным советником через е-кабинет.

Важно! В ЗАЯВЛЕНИЯХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УКАЗАНЫ АКТУАЛЬНЫЕ НОМЕРА ВАШИХ КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ и почтовые ящики. Еще. Присылайте документы в течение дня (с понедельника по пятницу) в рабочие часы.

Система работает: Укринформом проверено

Главный вопрос, который беспокоит сегодня многих безработных в Украине – это то, может ли человек рассчитывать на регистрацию в центре занятости и получение пособия по безработице, ЕСЛИ У НЕГО НЕ БЫЛО ОФИЦИАЛЬНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА. Ответ на него Укринформу дали работники “горячей линии” столичного центра занятости, куда мы позвонили под видом потенциального безработного.

На том конце сразу взяли трубку.

— Центр занятости. Слушаю вас.

— Подскажите, пожалуйста, такое дело… Я долгое время не имела официального трудоустройства. Могу ли я стать на биржу труда?

— Да, можете. Никаких препятствий нет, но в таком случае выплаты будут минимальные.

— Это сколько?

— Я не могу так сразу сказать, надо изучать ваши документы. ЕСЛИ ВООБЩЕ СТАЖА НЕТ ТО 650 ГРН, А ЕСЛИ КАКОЙ-ТО ЕСТЬ, ТО МИНИМАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА МОЖЕТ СОСТАВЛЯТЬ 1800 ГРН. Сейчас немного повысили.

— Спасибо! А как подавать документы?

— На сайте есть все инструкции. Присылаете нам в центр по электронной почте фотографии документов и ждете от нас звонка. Надо будет подождать 3-4 дня. Сейчас так много обращений, мы просто физически не успеваем рассмотреть все заявки. Но не волнуйтесь, мы ни одного письма не пропускаем!..

Вместо эпилога: о важном – простыми словами

Из обращения команды Государственной службы занятости:

«Некоторые психологи склонны сравнивать стадии восприятия нового со стадиями переживания человеком горя: отрицание, злость (агрессия), торг, депрессия (ступор), принятие.

Кое-кто продолжает отрицать наличие COVID-19 или его влияние на здоровье сотен и тысяч людей, считает это политическими играми или мировым заговором… Что ж, это ваше право… Но, объективно, страна на карантине, учреждения и предприятия работают в измененном режиме, введены предупредительные меры. Многие лишились работы. Отрицать сам факт пандемии и введенных мер карантина уже нет ни смысла, ни логики. Ситуация такая, какой она есть. Мы уже подчиняемся введенным мерам безопасности и ограничений, подстраиваем свою жизнь и удовлетворение потребностей под ситуацию. То есть, шок и отрицание позади.

Злость, к сожалению, еще переживается многими. Это проявляется в агрессивном отношении друг к другу в магазинах, на улицах, к соседям, а также работникам социальных учреждений, которые продолжают оказывать услуги. Люди, которые прошли эту стадию, с пониманием относятся к ситуации: максимально находятся дома, общаются дистанционно, воспринимают новые требования обслуживания, откладывают свои визиты в подобных служб (если это не жизненно необходимо).

Но что делать тем, кто еще находится в этой стадии, которая, кстати, может длиться слишком долго, разрушая жизнь и психику?

Позволим себе несколько простых, известных, но эффективных советов:

прекратите постоянно читать и смотреть новости на всех каналах информации – они обычно лишь усугубляют панику, рассказывая ужасные истории ради повышения собственных рейтингов;

любые полученные рекомендации подвергайте собственном критическому анализу на предмет логичности, безопасности и здравого смысла;

помните: вы – ЧЕЛОВЕК! Поэтому ведите себя по-человечески.

Оставили позади агрессию, и дальше – торг. О чем и с кем мы "торгуемся"? Общая формула имеет такой вид: если я уступлю в чем-то (что-то принесу в жертву), то жизни, которое было до сегодня, вернется. Например: если я надену маску, помою руки на входе в центр занятости, то меня примут и, соответственно, все процедуры по "отмечанию" и начислению пособия по безработице будут проведены.

Что есть объективно: уже введены в действие специальные протоколы обслуживания, которых сотрудники придерживаются; ваш "торг" с самим собой (не с работниками!) не приведет к изменению этих протоколов, а лишь вызовет дополнительную агрессию с вашей стороны. Таким образом, вы возвращаетесь назад, к предыдущей стадии, ограничивая себя в развитии и возможностях психики "идти дальше". Что делать? Давайте разбираться и искать ответы вместе.

Оксана Полищук, Киев

По материалам: ukrinform.ru