В Украине пожилым людям отправили пять тысяч освященных пасок

По "Укрпочте" в субботу отправили 5 тысяч освященных пасок одиноким пожилым людям.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"5 тыс. освященных куличей сегодня отправили по всей Украине, более 12 тыс. заказов уже приняла "Укрпочта". Заказать паску для одиноких пожилых людей можно здесь.

"Укрпочта" вместе с Благотворительным фондом «Старенькі» доставит их адресатам к празднику", — добавил Криклий.

В Украине до 12 апреля продолжается совместная акция от "Укрпочты" и БФ "Старенькі": любой может "подвесить" паску для одинокого пожилого человека.

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Чтобы проявить заботу об одиноких пожилых людях, можно оплатить паску на сайте Starenki.com.ua течение 10-12 апреля 2020 года, а Укрпочта вместе с Благотворительным фондом «Старенькі» доставит их к празднику одиноким пожилым людям, которые стоят на учете в территориальных центрах предоставления социальных услуг, с которыми сотрудничает Фонд, в городах Киеве и Днипре.

По материалам: ukrinform.ru