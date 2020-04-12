Христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье

Христиане восточного обряда отмечают 12 апреля Праздник Входа Господня в Иерусалим, или, как его еще называют в народе, — Вербное воскресенье.

Об этом сообщает Укринформ.

Согласно христианскому учению, в этот день, за пять дней до своего распятия, Иисус въезжал в Иерусалима на ишаке, и миряне устлали перед ним дорогу пальмовой листвой. Праздникимеет несколько названий: его называют Неделя Ваий или Цветочная неделя, а со времен Руси — Вербное воскресенье — от традиции верующих приходить в этот день в церковь с ветками вербы, потому что она первая извещает о приходе весны.

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был введением Его на путь крестных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста (Матфей. 21,1-11; Марк. 11,1-11; Лука. 19,29-44; Иоанн. 12,12-19). У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалима на конях или ослах, а народ с пальмовыми ветвями в руках торжественными возгласами встречал их. Выполняя пророчества Старого Завета (см. Зах. 9,9), Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или победитель в войне, а как Царь, Царство Которого не от мира этого (Ин. 18,36), как Победитель греха и смерти. Еврейский народ, который находился под римским игом, ожидал Мессию как политического освободителя. Всем казалось, что Чудотворец, который накануне воскресил Лазаря и когда-то накормил 5 тысяч людей, вполне может быть именно тем земным вождем, который приведет свой народ к политической независимости и земному царству наслаждения.

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С тех, кто находились тогда на улицах Иерусалима, только Один Христос знал, что вместо земного царства Он приносит человеку Царство Небесное, вместо избавления от земного рабства Он освобождает человека от рабства намного худшего — рабства греха. Он Один знал, что путь, усеянный ныне пальмовыми ветвями, ведет к Кресту и Голгофе. Это царское прославление Христа перед Его смертью Церковь вспоминает для свидетельства, что страдания Спасителя были свободными.

Так, на Вербное воскресенье во всех церквях проходит торжественный обряд освящения ритуальных веточек вербы после богослужения.

Возвращаясь со службы, большие веточки втыкали около дороги или на огороде, чтобы освященное дерево пустило корни. Из вербы изготавливали разнообразные вещи хозяйственного назначения: корзины, хлебнички, детские столики, устройства для ужения рыбы (верши), сушилки и тому подобное. Кроме дорог и дворов вербу высаживали в поле около колодцев, чтобы вода всегда была чистой и холодной, на песчаных холмах и ярах, чтобы остановить эрозию почвы и песчаных бурь, по краям рек, чтобы укрепить берега от обвалов и заиления.

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Освященные веточки затыкали также в хлеве и конюшне "от грома и пожара", остальные же клали за иконы в красном угле. Считалось, что это дерево помогает от многих недуг и имеет большую магическую силу. Выгоняя впервые коров на пастбища, их обязательно благословляли освященной вербой, чтобы нечисть не прилипала к животным. Из более мелких веточек или листочков делали отвар или водочную настойку — ею лечили от головной боли, лихорадки, лихорадки, желудочных болезней, заживляли раны на теле, использовали как натирание при ревматизме. Такой же настойкой исцеляли и домашних животных.

По материалам: ukrinform.ru