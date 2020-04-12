Кабмин будет способствовать дальнейшему развитию Пласта – Шмыгаль

Кабинет министров поздравил наибольшую скаутскую молодежную организацию Украины со 108-й годовщиной основания.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Министерство молодежи и спорта присоединяется к многочисленным поздравлениям и пожеланиям развития и процветания организации. Нам очень приятно быть причастными к истории успеха организации и видеть, как растет потенциал Пласта, а его членами становятся все больше молодых украинцев во всех уголках нашего государства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что от имени правительства поздравление Пласту передал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"12 апреля 1912 года во Львове воспитанники скаутской организации принесли свою первую присягу. Этот день в Украине принято считать Днем рождения украинского Пласта. Рад, что в прошлом году государство наконец признало национальное скаутское движение. И Правительство как высший исполнительный орган будет способствовать его поддержке и дальнейшему развитию", — подчеркнул он.

Отмечается, что миссия Пласта: через интересные и веселые занятия, лагеря и соревнования воспитывать физически, духовно, нравственно здоровую и патриотическую молодежь, которая вырастала бы во взрослых людей, а они играли бы активную, а порой и руководящую роль в различных сферах общества — это один из ключевых факторов успешного развития Украины.

"Воспитание сознательных граждан — это наша общая задача, и мы благодарны Пласту за преданность делу, веру и силу духа", — подчеркивается в поздравлении.

По материалам: ukrinform.ru