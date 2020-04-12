Ляшко объяснил назначение экспресс-тестов и насколько им можно доверять

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что экспресс-тесты для COVID-19 нужны для "сортировки" больных и выявления тех, кто уже переболел, чтобы видеть общую картину.

Об этом он рассказал в интервью LB, отвечая на вопрос, зачем нужны экспресс-тесты, если они показывают результат лишь на 5-7 день болезни и то не точно.

"Нужны (экспресс-тесты — ред.). Экспресс-тесты используют многие страны. Инструкция от производителя четко говорит, что на 5-й день от инфицирования мы видим первый иммуноглобулин (в крови, — ред.). И на 14-й день. Поэтому вопрос в том, как их правильно использовать — для сортировки. А также для того, чтобы посмотреть послеэпидемические срез", — сказал Ляшко.

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По его словам, экспресс-тесты важны для того, чтобы выявить тех, кто уже переболел. "Они (экспресс-тесты — ред.) в первую очередь для этого и назначаются. А также для сортировки. Но как показала практика, врачи и лаборанты иногда предпочитают быстрые тесты, потому что им так удобнее, нежели брать образец и отправлять на ПЦР. Но мы за это жестко наказываем и говорим о том, что даже при отрицательном результате экспресс-теста все равно надо брать материал и доставлять его в вирусологическую лабораторию на ПЦР-диагностику", — пояснил замминистра.

Он отметил, что не стоит доверять экспресс-тесту, когда делается исследования больного, потому что, возможно, на этом этапе тест еще не показал антитела. Но если он показывает результат положительный, ты врач должен принимать определенное клиническое решение, транспортировать больного сразу на госпитальную базу, определенную для приема больного с коронавирусом, где ему будут оказывать медицинскую помощь правильно.

"Бывает такое, что иммуноглобулин еще не выделился на пятый день. У каждого человека в индивидуальном порядке формируются в организме те или иные титры антител, которые мы в дальнейшем ищем экспресс-тестами", — отметил Ляшко.

Как сообщалось, по состоянию на утро 12 апреля в Украине подтверждены 2 777 случаев COVID-19. За прошлые сутки получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях.

По материалам: ukrinform.ru