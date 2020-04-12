Ляшко объяснил, за каким опытом украинские врачи полетели в Италию

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко говорит, что в Италию полетели исключительно украинские медики-добровольцы, желающих оказалось еще на 4 самолета.

Об этом он рассказал в интервью LB.

"Исключительно (поехали медики-добровольцы — ред.). И очередь была еще на четыре самолета. Из разных регионов, молодые врачи. Я говорил даже здесь в министерстве людям, что не отпущу, но они все равно попали в список и теперь даже эсэмэсок не пишут, ибо боятся, что буду кричать", — сказал Ляшко.

Отвечая на вопрос, насколько было разумно, учитывая нехватку кадров, отправлять украинских врачей еще в Италию на помощь, заместитель министра отметил, что в Украине сейчас нет критической нагрузки на систему здравоохранения, а 20 врачей будут иметь хорошую возможность научиться реагировать в критической ситуации.

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"Загружено только 8% аппаратов ИВЛ, которые предназначены для помощи больным коронавирусной болезнью. Поэтому 20 врачей, которые поехали в Италию, это довольно хорошая возможность для обучения реагированию на критическую ситуацию. Они вернутся и расскажут нам, как правильно организовывать процесс оказания медицинской помощи при массовых поступлениях больных, процесс санитарной сортировки, определения приоритетности, кому и как транспортировать, когда передавать пациента в интенсивную терапию и т.д .. Когда ты видишь это вживую, на практике, на конвейере, это не то же самое, что моделирование", — объяснил Ляшко.

Как сообщалось, 4 апреля 20 медиков систем МВД и Минздрава полетели помогать итальянским врачам в борьбе с коронавирусом COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru