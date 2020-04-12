Ляшко считает, что коронавирус станет сезонным и будет возвращаться циклично

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко считает, что коронавирус станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично.

Такое мнение он высказал в интервью LB.

"Не могу сказать (начнет ли вирус после карантина распространяться активнее — ред.). Но, думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю об октябре — по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все-таки станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично", — сказал Ляшко.

По его словам, далее нужно посмотреть, как вирус будет мутировать, и как иммунитет с этими мутациями будет справляться. "Если мы будем иметь стойкий иммунитет к этому вирусу, и мутации не будут вызывать болезнь — это один вариант развития событий. Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", — отметил заместитель министра.

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При этом он выразил надежду, что всё-таки появится вакцина или препараты для лечения COVID-19, и людям не придется жить постоянно в ограничительных мерах.

По состоянию на утро 12 апреля в Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19. За прошедшие сутки получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях.

По материалам: ukrinform.ru