Министр обороны поздравил работников ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником

Министр обороны Андрей Таран убежден, что Украина может гордиться достижениями в области ракетостроения, а работники отрасли выполняют важные стратегические задачи, которые укрепляют обороноспособность Украины.

Об этом он заявил в приветственном слове по случаю Дня работников ракетно-космической отрасли Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Сегодня ученые и работники отрасли выполняют важные стратегические задачи, создают современную ракетно-космическую технику, внедряют высокие технологии. Долгое время предприятия ракетно-космической отрасли тесно сотрудничают с Министерством обороны Украины в рамках выполнения государственных контрактов по государственному оборонному заказу, таким образом вносят весомый вклад в дело повышения обороноспособности государства», — говорится в поздравлении.

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Министр пожелал работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, мира и дальнейших свершений в обеспечении Вооруженных Сил Украины современными высокотехнологичными образцами вооружения.

По материалам: ukrinform.ru