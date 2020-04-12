Посол рассказал о спасении украинцев в Турции во время пандемии

Украинские дипломаты, которые работают в консульствах и посольствах за рубежом в связи с непростыми ситуациями, в которых оказались граждане Украины из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений, все чаще сталкиваются с необходимостью решения вопросов, связанных со спасением жизни людей.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Один из примеров — решали вопрос наших моряков, которые на паруснике шли из Хорватии в Одессу. Страны по маршруту отказали их принять и заправить. Турецкая сторона такую ​​возможность предоставила. На борту находились 9 граждан Украины и все они рисковали оказаться в море без топлива для дальнейшего движения. Дозаправка была осуществлена в Чанаккале», — рассказал Посол.

Отдельный вопрос — трудности, которые возникли у граждан, находящихся на лечении за границей, и тех, кто уже вернулся после лечения домой и продолжает принимать препараты зарубежного производства.

«В конце марта возникла насущная необходимость передать образцы крови для анализа на совместимость для дальнейшей пересадки костного мозга гражданке Украины из Ривного, которая онкобольная и в тяжелом состоянии находится в Стамбуле. Передать удалось последним рейсом самолета, летевшего с Украины для дальнейшего возвращения граждан из Турции. Генконсул Украины в Стамбуле организовал доставку лекарств, необходимых нашим гражданам, которые продолжают курс лечения, принимая препараты, которые производятся в Турции», — рассказал Сибига.

«Кое в чем это уникальной опыт. Приходится выполнять нетипичные задачи, когда действительно от помощи консулов ​​зависит жизнь наших граждан. Говорю как есть, без пафоса. Консулы сейчас решают такие вопросы, которые далеко выходят за их служебные обязанности, фактически спасая жизни людей», — добавил Посол Украины в Турции.

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Он поблагодарил компании Ukrferry, SkyUP и «Турецким авиалиниям» за профессионализм, содействие и готовность помогать гражданам Украины.

Как сообщалось, вчера в Украину отправился паром, на борту которого на Родину вернулось 40 граждан Украины.

По состоянию на вечер 12 апреля в мире 1 812 745 случаев заражения коронавирусом. Из них 112 248 пациентов умерли, 415 254— выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru