В Минздраве озвучили данные о тех, кто выздоровел и умер от коронавируса

Показатель выздоровления больных коронавирусом в Украине уже второй день превышает показатель умерших.

Об этом на брифинге 12 апреля сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

«Сейчас госпитализированы 1 100 человек, на аппарате ИВЛ находятся 54 человека, из них ни одного ребенка. Количество аппаратов ИВЛ, которые задействованы сегодня для оказания помощи лицам с коронавирусной болезнью, не превышает 10% от аппаратов, подготовленных для оказания медицинской помощи», — рассказал Ляшко.

Читайте также: На Одесчине расследуют смерть женщины, которую реанимобиль вез в больницу 2,5 часа

По его словам, выздоровели 89 человек, в том числе 7 медработников, умерли 83 человека.

«Показатель выздоровления у нас уже второй день превышает показатель умерших от коронавирусной болезни», — отметил главный санитарный врач.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 12 апреля 2020 года в Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru