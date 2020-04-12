В Украине подтвердили 2 777 случаев коронавируса, 83 летальных

По состоянию на 12 апреля 2020 года в Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

"В Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19. Всего в Украине исследовано 30 314 образцов методом ПЦР (лабораторная диагностика)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение 11 апреля получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентрив.

В целом случаи подтверждены:

Винницкая обл. — 174 случая (8 выздоровели);

Волынская обл. — 71 случай (2 выздоровели);

Днепропетровская обл. — 58 случаев (5 выздоровели);

Донецкая обл. — 11 случаев (1 выздоровел);

Житомирская обл. — 74 случая;

Закарпатская обл. — 82 случая (3 выздоровели);

Запорожская обл. — 83 случая (10 выздоровели);

Ивано-Франковская область — 291 случай (12 выздоровели);

г. Киев — 416 случаев;

Киевская обл. — 159 случаев (9 выздоровели);

Кировоградская обл. — 118 случаев;

Львовская обл. — 111 случаев (6 выздоровели);

Луганская обл. — 3 случая;

Николаевская обл. — 2 случая;

Одесская обл. — 63 случая;

Полтавская обл. — 25 случаев;

Ривненская обл. — 119 случаев (3 выздоровели);

Сумская обл. — 73 случая (2 выздоровели);

Тернопольская обл. — 243 случая (3 выздоровели);

Харьковская обл. — 11 случаев;

Херсонская обл. — 31 случай;

Хмельницкая обл. — 19 случаев (3 выздоровели);

Черкасская обл. — 99 случаев (1 выздоровел);

Черновицкая обл. — 432 случая (21 выздоровел);

Черниговская обл. — 9 случаев.

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На амбулаторном лечении находятся 1 504 пациента. Всего госпитализированы 1 100 человек, из них 48 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85,5%).

В целом 89 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, сообщает ЦОЗ.

По материалам: ukrinform.ru