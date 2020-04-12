Вселенский Патриарх призвал верующих на Пасху оставаться дома

Несмотря на приближение величайшего праздника христиан — Пасхи, из-за пандемии коронавируса церкви будут оставаться закрытыми, а верующим следует оставаться дома и соблюдать ограничительных карантинных мероприятий.

Об этом в обращении к верующим сказал Его Святейшество Вселенский Патриарх Варфоломей, сообщает собкор Укринформа в Турции.

«Пандемия нового коронавируас изменила нашу повседневную жизнь и нашу церковную жизнь. Церкви закрыты для наших верующих… Мы остаемся в своих домах, чтобы обезопасить себя от летального вируса; но мы отсутствуют в «родительском доме»… Тем не менее, мы обязаны были принять это трудное решение, распространив эти правила и на Страстную неделю. Для защиты каждого без исключения», — сказал Вселенский Патриарх.

Он отметил, что это решение не является решением против верующих.

«Эта беспрецедентная кризис выявил силу и ценность любви и солидарности, которые превышают все человеческие стандарты и носят знак Божественной благодати.

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Мы должны признать и принять, что эти меры не влияют на нашу веру… Эти временные ограничительные меры не являются решениями против Церкви», — сказал он.

По убеждению Его Святейшества, сложившаяся ситуация является возможностью к лучшему осознание значения жизненных ценностей.

«Это время быстро пройдет; пандемия ослабнет; благодатью Божьей заживут раны. Я молюсь, чтобы мы все вышли из этого кризиса, осознав глубину всех вещей и пережив «позитивную трансформацию», поняв силу общения с Богом, который является «жизнью и светом», и осознав ценность божественных даров здоровье и жизнь, жертвоприношений и отказа от индивидуальных прав ради любви», — сказал Вселенский Патриарх.

Как известно, Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сегодня сообщил, что из-за карантинных ограничений нет возможности совместно освящать вербу, но священнослужители будут в молитве рядом. Призвал верующих «умерить в себе все страсти и украсить душе сдержанностью, мудростью и милосердием».

По материалам: ukrinform.ru