Зеленский обещает $1 миллион за вакцину от COVID-19 — Ляшко

Президент Украины Владимир Зеленский обещает 1 миллион долларов украинским ученым за разработку вакцины от COVID-19.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью LB.

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", — сказал Ляшко.

Как сообщалось, по состоянию на утро 12 апреля в Украине подтверждены 2 777 случаев COVID-19. За прошедшие сутки получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях.

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В настоящее время вакцины от коронавируса нет. По отдельным прогнозам, она может появиться только в сентябре.

По материалам: ukrinform.ru