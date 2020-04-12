<img class="aligncenter" title="Зеленский поздравил с Пасхой христиан западного обряда " src="https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/aa2f5caff3b68d123e464d42258fa705.jpg" alt="Зеленский поздравил с Пасхой христиан западного обряда» width=»100%» />

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мои сердечные поздравления христианам Украины западного обряда по случаю Пасхи. Этот праздник наполнен особой энергией и верой. Верой в то, что животворящая сила любви, добра и милосердия способна преодолеть любые трудности и осуществить невозможно", — говорится в поздравлении.

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Президент пожелал всем крепкого здоровья, мира, благополучия и чтобы в домах всегда царили взаимопонимание и уют.

По материалам: ukrinform.ru