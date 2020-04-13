Армен Джигарханян жестко раскритиковал Путина за агрессию против Украины
Еще после аннексии Крыма Россией легендарный российский актер Армен Джигарханян встал на сторону украинцев, отказавшись подписывать какое-либо письмо в поддержку Путина
Об этом сообщает НБН со ссылкой на politeka.net.
И сейчас актер подтвердил свою позицию, выступив с осуждением агрессивной политики Российской Федерации.
Джигарханян не был многословным, а свое отношение к ситуации описал армянской пословицей.
«Один дурак бросил камень в воду, 100 умных вытянуть не могут», — сказал актер.
Кроме того, он с возмущением отметил, что россияне прекрасно видят, что делает Путин, но ничего не делают, чтобы это изменить.
«А сегодня получается, что мы все, простите за грубость, стали раком и повторяем: «Пусть Путин будет хорошим». Но он не может; для этого ему надо правду в лицо сказать. Мы же выбрали его руководить страной, значит, и требовать с него должны», – сказал актер в одном из интервью.
Ранее сообщалось о том, что риски заразиться на улице резко возросли, китайская зараза ввела в заблуждение ученых.