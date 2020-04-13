Коронавирус в Лавре: в больнице умер ещё один монах
В святыни уже подтвердили смерть 47-летнего монаха, который был недавно госпитализирован с диагнозом COVID-19.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на страницу УПЦ МП в Facebook.
Как известно, 12 апреля стало появилась нформация о кончине 73-летнего архимандрита Нектария. В Лавре отмечают, что умерший болел двусторонней пневмонией, но она не была вызвана коронавирусом.
Сегодня же, 13 апреля, стало известно о ещё одной смерти в Лавре:
«13 апреля скончался ещё один монах Киево-Печерской Лавры. Ему было 47 лет, он был госпитализирован и находился в тяжелом состоянии».
Напомним, ранее мы писали, что Лавру закрывают на карантин.
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