Коронавирус в Лавре: в больнице умер ещё один монах

В святыни уже подтвердили смерть 47-летнего монаха, который был недавно госпитализирован с диагнозом COVID-19.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на страницу УПЦ МП в Facebook.

Как известно, 12 апреля стало появилась нформация о кончине 73-летнего архимандрита Нектария. В Лавре отмечают, что умерший болел двусторонней пневмонией, но она не была вызвана коронавирусом.

Сегодня же, 13 апреля, стало известно о ещё одной смерти в Лавре:

«13 апреля скончался ещё один монах Киево-Печерской Лавры. Ему было 47 лет, он был госпитализирован и находился в тяжелом состоянии».

Напомним, ранее мы писали, что Лавру закрывают на карантин.