МХП готов к сотрудничеству с полицией по двум инцидентам со своими сотрудниками

Агроиндустриальный холдинг "Мироновский хлебопродукт" выступает за справедливое наказание своих сотрудников, один из которых устроил стрельбу, а другой сбил велосипедиста, но от "публичных приговоров" до завершения следствия просит СМИ воздержаться.

Об этом говорится в переданном Укринформу комментарии пресс-службы МХП.

"МХП — холдинг, обеспечивающий работой около 30 тыс. украинцев в 14 областях присутствия. МХП относится с высоким доверием к каждому члену команды, а вместе с этим — с высокой требовательностью и ответственностью. В МХП честно относятся к своим сотрудникам, а также ко всем гражданам Украины. Именно поэтому мы сообщаем о двух неприятных инцидентах, произошедших в последние дни с участием наших представителей", — отмечается в сообщении.

Так, по данным пресс-службы, 11 апреля сотрудник одного из предприятий холдинга, находившийся за рулем, совершил столкновение с велосипедистом. Инцидент произошел в Тернопольской области недалеко от с.Туровка. "Велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения, пока он в больнице, угрозы его жизни нет. Представитель МХП был трезвым", — настаивают в МХП.

Второй инцидент произошел также 11 апреля, но уже в Киеве. "Сотрудник холдинга совершил поступок, который расценивается полицией как хулиганство с использованием оружия — выстрел в окно автомобиля. Событие вызвало широкий резонанс в средствах массовой информации", — отметили в пресс-службе.

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МХП отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и благодарит правоохранительные органы за оперативную и профессиональную работу. "Предприятия холдинга открыты к сотрудничеству и предоставят всю необходимую информацию. В то же время просим воздержаться от предвзятой публичной оценки данных событий, а также от "публичных приговоров" до завершения следствия", — призвали в холдинге.

Как сообщалось, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко 13 апреля заявил, что в столице задержали экс-милиционера, сотрудника холдинга МХП, который 11 апреля устроил стрельбу на дороге.

По данным Геращенко, этот человек, двигаясь на авто марки Range Rover по Набережному шоссе в Киеве, решил, что водитель авто марки БМВ не предоставил ему преимущество в движении. Поэтому он догнал BMW и выстрелил в правое стекло передней двери. Водитель BMW не пострадал — пуля прошла мимо.

Заместитель министра сказал, что подозреваемому пока предъявлено обвинение в хулиганстве с использованием оружия, "но если в ходе следствия окажется, что его выстрел мог быть смертельным для гражданина Б., то обвинение может быть переквалифицировано в статью 115 — покушение на умышленное убийство".

По материалам: ukrinform.ru