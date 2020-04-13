На COVID-19 в Украине уже проверили 11 136 человек – Степанов

В Украине на COVID-19 протестировали 11 тысяч 136 человек.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Общее количество людей, которым были сделаны тесты — 11 тысяч 136 человек. Одному человеку может проводиться несколько тестов, первый тест — это именно для подтверждения диагноза и затем для того, чтобы подтвердить, что человек выздоровел, необходимо сделать два теста через определенный период времени или после определенной симптоматики", — скаазв Степанов.

Так, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 13 апреля всего в Украине исследованы 32 496 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксированы 3102 случая COVID-19, за сутки заболели 325 человек.

По материалам: ukrinform.ru