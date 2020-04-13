Не делайте нас дураками – Лукашенко с яростью накинулся на российские СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко набросился с яростными обвинениями на российские СМИ, которые по привычке освещают только то, что творится у соседей, а на проблемы своих граждан им наплевать.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

По словам лидера Беларуси, российские телеканалы и новостные издания наперебой выдают «гадкую информацию» о том, что «батька там лечит своих трактором, водкой, баней».

«Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки. Россиянам хотел бы сказать — этим, которые «плявузгают» (по-русски — говорят вздор): не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками?», — сказал Лукашенко.

Президент рассказал, что Беларусь специально пригласила Всемирную организацию здравоохранения, чтобы они оценили ситуацию в республике.

«А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам. И вот так сказать: идите и посмотрите, как у нас они были. И что они сказали — претензий к белорусам нет», — подчеркнул глава государства.

При этом Лукашенко добавил, что ВОЗ выдал рекомендации, которые беларусы воспринимают и принимают.

Ранее сообщалось о том, что голый Путин, оседлав коня, собрался в поход на печенегов.