Освобождение «всех на всех» состоится уже на этой неделе — Денисова

Новый этап освобождения удерживаемых лиц по принципу "всех на всех" состоится уже на этой неделе, и все, кто вернутся, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию.

Об этом сказала Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в комментарии телеканалу "Украина24", сообщает Укринформ.

"Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, будут на обсервации согласно тому порядку, который утвержден Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом", — отметила Денисова.

"Государство и Президент намерены вернуть всех граждан Украины, которые находятся на оккупированных территориях и в России", — добавила она.

Кроме того, Уполномоченный ВР отметила, что по полученной ею информации, некоторые из содержащихся в российских тюрьмах граждан Украины, в частности в "Лефортово", имеют признаки инфицирования коронавирусной инфекцией Covid-19. Однако эта информация сейчас проверяется, в частности направлены соответствующие обращения к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Как только у меня появится точная информация, я сообщу дополнительно", — резюмировала украинский омбудсмен.

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Как сообщал Укринформ, во время очередных встреч Трехсторонней контактной группы в форме видеоконференций 6-8 апреля стороны достигли принципиальной договоренности о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами в ближайшее время.

5 марта Зеленский заявлял, что украинская сторона в ТКГ передала список из более чем 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

По материалам: ukrinform.ru