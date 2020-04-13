Препарат «Плаквенил» включат в программу «Доступные лекарства» – Степанов

На ближайшем заседании Кабмина 15 апреля препарат "Плаквенил", который сейчас используют для лечения больных COVID-19, а в целом — для больных системной красной волчанкой, включат в перечень программы «Доступные лекарства».

Об этом на брифинге в понедельник, 13 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов сообщает корреспондент Укринформа.

«На ближайшем заседании правительства, которое будет в среду, будет урегулирован вопрос по группе больных пациентов в стране, страдающих ревматоидным заболеванием, прежде всего, системной красной волчанкой, которые лечились таким препаратом, лекарственным средством как «Плаквенил», и после того, как в мире было объявлено, что он может помогать при заболевании коронавирусом COVID-19, он просто исчез из аптек. Мы нашли решение — он будет введен в перечень лекарственных средств, которые идут по программе «Доступные лекарства» для того, чтобы с помощью электронного рецепта он был в аптеках, и был контролируемый оборот этого лекарственного средства», — сказал Степанов.

Он проинформировал о соответствующей договоренности с компанией Sanofi, которая является производителем препарата «Плаквенил».

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Как сообщали в Минздраве, со времени вспышки пандемии коронавируса «Плаквенил» начали использовать также для лечения COVID-19, что привело к ажиотажу вокруг этого препарата в аптеках.

В Украине по состоянию на утро 13 апреля зарегистрировано 3102 случая заражения коронавирусом, 93 человека погибли, 97 умерли. За сутки зафиксировано 325 новых случаев COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru