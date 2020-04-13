Просто рвут и выбрасывают – блогер из Донецка рассказал, почему жители ОРДЛО предпочитают пользоваться гривной, а не российским рублем

Блогер, пишущий под ником «Злобный Укр», пишет, что жители ОРДЛО все-таки предпочитают украинскую гривну, а не российский рубль. Объясняет он это тем, что украинская денежная купюра изготовлена из качественной бумаги, поэтому гривна «имеет срок живучести» больше, чем российский рубль. Кроме того, по информации блогера, жителям ОРДЛО достаточно проблематично поменять в банке рваную российскую купюру.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись социальные сети блогера, передает НБН.

Блогер «Злобный Укр» пишет, что жители ОРДЛО не спешат прощаться с украинской гривной. Ведь украинская гривна изготовлена из качественной бумаги и покрыта качественной краской, что не скажешь о российском рубле.

Кроме того, жителям оккупированных территорий очень сложно поменять рваный российский рубль. Жителям ОРДЛО нужно пройти целую процедуру, чтобы поменять рваную купюру: нужно обратиться в местный банк «республики», написать заявление, затем работники банка отправлять купюру на проверку и только после проверки будут готовы ее поменять. А, вот мелкие купюры, по информации блогера, в «республике» не подлежат обмену.

«Вроде все нормально, но есть одна вещь: если у тебя мелкая купюра, например, номиналом в 50 рублей, то ее просто рвут и выбрасывают в урну», — пишет блогер.

Кроме того, блогер пишет, что для некоторых жителей ОРДЛО преимущество гривны не только в качестве, это словно, память обо всем украинском.

«Деньги Украины все равно хранят в карманах большинство жителей ОРДЛО. Потому, что они, деньги, настоящие, в отличие от непризнанных «республик»».

Ранее мы писали, что блогер сообщил о новом указании Пушилину из Москвы.