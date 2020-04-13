Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кожары на 28 апреля

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на меру пресечения, избранную бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, перенесено на 28 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, поданной на решение Шевченковского районного суда города Киева от 27 марта 2020 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого К., отложено на 28 апреля 2020 года (13 ч. 40 мин.) в связи с ходатайством стороны защиты о доставке подозреваемого в судебное заседание", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 марта Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 14 млн 82 тыс. грн Кожаре, который подозревается в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Следствие считает, что бывший министр иностранных дел убил Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.

В то же время адвокаты Кожара заявили, что его супруга Марина Козерод призналась в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Об этом якобы говорится в ее заявлении, которое она подала 25 марта.

Читайте также: Жене Кожары сообщили о подозрении из-за ложных показаний

21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары, что в с.Чайки, произошло убийство бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

По информации прокуратуры Киевской области, досудебным расследованием установлено, что 21 февраля подозреваемый, его супруга и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар по затылку, после чего выстрелил ему в голову, от чего тот скончался на месте.

Читайте также: Суд арестовал Кожару на два месяца, залог — 14 миллионов

Экс-министру иностранных дел 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Впоследствии следователи полиции Киевщины сообщили о подозрении за заведомо ложные показания Марине Козерод — супруге экс-министра иностранных дел Леонида Кожары.

По материалам: ukrinform.ru