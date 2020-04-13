Татьяна Чорновол заявила, что завтра её могут взять под стражу

Общество
Христина Качоровська0
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Бывшая народная избранница, которой на днях объявили подозрение в умышленном убийстве, предполагает, что 14 апреля её возьмут под стражу.

Татьяна Чорновол
Татьяна Чорновол. Фото — vz.ua

Об этом она сама написала на своей странице в соцсети Facebook, пишет «НБН«.

«Завтра, 14 апреля, у меня состоится допрос в ГБР. Я владею информацией, что сразу же после допроса в Госбюро расследований меня возьмут под стражу и увезут в Печерский райсуд. Заседание запланировано на 14 часов».

Напомним, ранее мы писали, что Татьяне Чорновол вряд ли светит реальный срок по делу в умышленном убийтве.


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