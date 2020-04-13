Трем священникам выписали штраф за скопление людей в церквях в Вербное воскресение

Общество
Христина Качоровська0

Глава украинского МВД Арсен Аваков довольно резко отреагировал на скопление людей в храмах на праздник Вербного воскресения.

Вербное воскресение
Вербное воскресение. Фото — podrobnosti.ua

Об этом Аваков написал у себя в Twitter, пишет «НБН«.

«Хочу высказаться о вчерашнем скоплении людей во многих храмах! Безответное и неуважительное отношение к здоровью людей не имеет ни единого отношения к Господу!

Правоохранители выписали штраф троим священнослужителям. Ещё в 12 случаях пока изучаются материалы. Я понимаю, у нас свобода совести… Но надо же иметь совесть!».

Напомним, ранее мы сообщали, что Синод ПЦУ решил как провести Вербное воскресение, Пасху и поминальные дни.


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