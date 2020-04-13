Трем священникам выписали штраф за скопление людей в церквях в Вербное воскресение

Глава украинского МВД Арсен Аваков довольно резко отреагировал на скопление людей в храмах на праздник Вербного воскресения.

Об этом Аваков написал у себя в Twitter, пишет «НБН«.

«Хочу высказаться о вчерашнем скоплении людей во многих храмах! Безответное и неуважительное отношение к здоровью людей не имеет ни единого отношения к Господу!

Правоохранители выписали штраф троим священнослужителям. Ещё в 12 случаях пока изучаются материалы. Я понимаю, у нас свобода совести… Но надо же иметь совесть!».