В бюджете сохранили финансирование программ НАНУ для молодых ученых

В бюджете 2020 сохранено финансирование программы «Поддержка развития приоритетных направлений научных исследований», что позволило продолжить 36 молодежных исследовательских программ.

Об этом в комментарии Укринформу сказал вице-президент Национальной академии наук Украины, директор Института теоретической физики. Боголюбова академик НАНУ Анатолий Загородний.

"В предыдущем варианте бюджета, который рассматривался на предыдущем заседании Верховной Рады и не был одобрен, планировалось снять с Национальной академии наук 300 млн грн. Это бюджетная программа «Поддержка развития приоритетных направлений научных исследований» (КПКВК 6541230), по которой финансируются приоритетные исследования, поддержка молодых ученых, закупка оборудования и т.п. Это была бы катастрофа для нас в полном смысле. За счет этой программы финансируется программа создания молодежных исследовательских лабораторий и групп, это поддержка молодежи, что крайне важно. В 2019 году у нас было 10 исследовательских молодежных лабораторий и 20 молодежных исследовательских групп», — отметил он.

Как пояснил академик, молодежные исследовательские лаборатории — это группа молодых ученых от 3 до 5 человек, которая представляет на конкурс проект, и этот проект должен касаться приоритетных новейших исследований, соответствующих мировым трендам. Группа молодых людей по конкурсу может получить от 600 тыс. грн до 1 млн грн. Лаборатория может получить до 1 млн грн в год на 4-5 человек.

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«По сравнению с тем, что было раньше, это очень важно, потому что это, во-первых, позволяет иметь ученым приличную зарплату, порой даже больше, чем у старших коллег. Что важно, одним из условий конкурса было то, что эти исследования должны опираться в том числе и на международное сотрудничество. В 2020 году количество таких молодежных научных групп увеличили до 36: 9 лабораторий и 27 групп, которые охватывают 133 молодых ученых из 40 учреждений НАН Украины. До карантина эта программа давала ученым возможность участвовать в международных мероприятиях. Мы профинансировали такую ​​программу в 2018-2019 годах, и молодые ученые восприняли это очень позитивно. И если бы у нас забрали эти 300 млн, то тогда пришлось бы закрыть все эти молодежные лаборатории, которые уже начали работать", — подчеркнул Загородний.

Сейчас, по его словам, из Программы поддержки приоритетных исследований ежегодно 22 млн грн идет на поддержку коллективов молодых ученых. На 2021 год планируется увеличить это финансирование до 24 млн грн.

Загородний отметил, что в НАНУ благодарны членам правительства, Комитету ВР по вопросам образования науки и инноваций, Бюджетному комитету, которые прислушались к научной общественности и сохранили в бюджете финансирование приоритетных научных исследований.

Также, по его словам, в связи с тем, что ежегодно государство уменьшает базовое финансирование Национальной академии наук, учреждения НАНУ вынуждены работать на 80% занятости. Бюджетная программа «Поддержка развития приоритетных направлений научных исследований» (КПКВК 6541230) позволяет научным коллективам по конкурсу получать дополнительное финансирование.

"Например, в нашем Институте теоретической физики им. Боголюбова у нас есть несколько проектов, и более половины наших сотрудников сейчас имеют 100% занятость, а также возможность некоторого поощрения", — сказал Загородний.

Сейчас, по словам вице-президента НАНУ, вследствие объявления ограничительных мер, большинство учреждений академии, которые могут работать дистанционно, перешли на такой формат работы.

Также, отметил он, сотрудники НАНУ, которые по возрасту находятся в зоне риска, могут взять неиспользованные оплачиваемые отпуска.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 13 апреля приняла изменения в бюджет на 2020 год.

По материалам: ukrinform.ru