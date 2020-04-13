В МКИП надеются на восстановление расходов на культуру и информполитику после карантина

Министерство культуры и информационной политики рассчитывает, что после завершения карантина, введенного в связи с распространением эпидемии коронавируса, удастся полностью восстановить в госбюджете расходы на сферу культуры и информационной политики.

Об этом сообщается на сайте МКИП.

"Мы все понимаем ситуацию, которая сложилась в стране, и надеемся, что после завершения карантина мы сможем полностью восстановить расходы на сферу культуры и информационной политики", — говорится в сообщении.

МКИП также поблагодарил всех неравнодушных представителей культурного сообщества, которые активно отстояли гражданскую позицию и присоединились к поддержке сферы, а также культурным институтам, которые мгновенно отреагировали на ситуацию, которая привела бы к кризису в сфере культуры.

В то же время в министерстве напомнили, что согласно принятым парламентом изменениям в госбюджет расходы на МКИП на 2020 год утверждены в размере 8,16 млрд гривень.

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Среди этих средств, в частности, на обеспечение функционирования Украинского культурного фонда, в том числе на осуществление Фондом мероприятий по поддержке проектов, предусмотрено 400,8 млн гривень, а на обеспечение деятельности Украинского института книги, на поддержку книгоиздательского дела и популяризацию украинской литературы в мире — 101,1 млн гривень.

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Кроме того, на реставрационные мероприятия выделят 100 млн гривень, на развитие кино патриотической направленности — 50 млн гривень.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада в понедельник, 13 апреля, приняла изменения в госбюджет-2020 за основу и в целом.

По материалам: ukrinform.ru