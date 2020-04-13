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По состоянию на 18:00 12 апреля за рубежом 171 украинец лечится от коронавируса.

Как сообщает прессслужба Министерства иностранных дел, за границей 6 украинских граждан умерли из-за заболевания COVID-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2.

<img class="aligncenter" title="За рубежом 171 украинец лечится от коронавируса – МИД » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/4102a17ee41a9bccf003f3d38d21c29b.jpg» alt=»За рубежом 171 украинец лечится от коронавируса – МИД» width=»100%» />

Отмечается, что 24 украинцы выздоровели: в Польше 5, Доминиканской Республике и Японии по 4, в Италии и Нигерии по 2 и по одному в Великобритании и Северной Ирландии, Египте, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции и Швейцарии.

171 гражданин Украины за рубежом проходят лечение в Австрии, Бельгии, Греции, Испании, Италии, Мальте, Нигерии, Нидерландах, ОАЭ, Польше, Португалии, России, Сейшельских островах, в Сербии, США, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.

В МИД сообщили, что по состоянию на 18:00 12 апреля 15 575 граждан Украины обратились в дипучреждения в рамках системы «Защита».

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 12 апреля 2020 года в Украине подтверждено 2 777 случаев COVID-19. На амбулаторном лечении находятся 1 504 пациенты. Всего госпитализировано 1 100 человек, из них 48 детей.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица старше 50 лет (85,5%). Всего 89 человек уже выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru