Зеленский: Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне

Президент Владимир Зеленский заявил, что внимательно следит за ситуацией с пожарами под Чернобылем.

Об этом Зеленский написал в Facebook.

"Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина относительно пожаров. Выводы не заставят себя ждать", — написал Президент.

Он добавил, что общество должно знать правду и быть в безопасности.

Читайте также: Радиационный фон в зоне отчуждения остается без изменений — Геращенко

Как сообщалось, в Чернобыльской зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения продолжается тушение пожара, который возник еще 4 апреля.

По состоянию на 13 апреля пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. Ситуация в Корогодском лесничестве контролируется, принимаются меры по локализации данного очага пожара.

Читайте также: NASA показала масштабный пожар под Чернобылем из космоса

Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,011 мР/час, Киевская область – в пределах 0,012 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились (Чернобыль – 0,020 мР/ч при допустимом уровне до 0,055 мР/ч).

13 апреля Кабмин выделил 44,86 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления мер, связанных с тушением пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.

По материалам: ukrinform.ru