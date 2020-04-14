<img class="aligncenter" title="Более тысячи студентов-медиков хотят приобщиться к борьбе с коронавирусом — Минздрав » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/15cb605ab8e8fdfdd6ba7ba76f5e02b9.jpg» alt=»Более тысячи студентов-медиков хотят приобщиться к борьбе с коронавирусом — Минздрав» width=»100%» />

В Украине около 1100 студентов-медиков выразили желание присоединиться к борьбе с коронавирусом.

Об этом на брифинге 14 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Студенты привлекаются как волонтеры для организационно-технических мероприятий, которые связаны с борьбой с коронавирусом. Есть соответствующая анкета, которую могут заполнять студенты. На сегодня уже заполнено около 1100 анкет", — отметил глава Минздрава.

Он уточнил, что студенты привлекаются не для оказания медицинской помощи, а именно для организационно-технической работы.

Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения Украины планирует привлекать студентов-медиков для помощи семейным врачам на выездах к больным.

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По состоянию на 14 апреля в Украине лабораторно подтверждено 3372 случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев.

По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 14 апреля общее количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 1 926 235, из них 119 724 летальных, 452 367 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru