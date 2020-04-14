Глава ГБР уверяет, что в «деле Чорновол» действуют в рамках закона

И.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов уверяет, что по делу в отношении бывшего народного депутата Татьяны Чорновол ГБР действует исключительно в рамках закона.

Об этом он заявил в видеообращении по "делу Чорновол".

"Мы понимаем волнение общественности в связи с расследованием дел, связанных с событиями на Майдане, но я хочу вас уверить — ГБР будет действовать исключительно в рамках закона и с уважением к каждому гражданину, защищая права и свободы всех без исключения и привилегий", — подчеркнул он.

Соколов напомнил, что в феврале 2020 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека дала Украине рекомендации, в частности, по расследованию убийств, совершенных во время акций протеста на Майдане. "Среди прочего, в них констатируется отсутствие подозреваемых по факту гибели Захарова (охранник, который погиб вследствие пожара в офисе ПР в феврале 2014 г., в убийстве которого обвиняют Чорновол — ред.), который не участвовал в протестах", — отметил и. о. директора ГБР.

Он проинформировал, что уголовное производство по факту убийства Владимира Захарова во время массовых протестов расследовалось с 2014 по 2017 годы следователями Нацполиции. Именно тогда были собраны основные доказательства по делу, проведен ряд важных экспертиз, допрошены свидетели и установлены лица, причастные к совершению преступления. По решению уже бывшего генерального прокурора это производство передали в Управление специальных расследований ГПУ, служащие которого с 2017 года не проводили по нему ни единого следственного действия, заявляет Соколов.

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"25 марта 2020 года прокурором Департамента процессуального руководства по делам Майдана эпизод по факту гибели Захарова передан для дальнейшего расследования в территориальное управление ГБР, расположенное в городе Киеве. Изучением материалов и проведением дополнительных процессуальных действий, следователями ГБР установлено, что в совершении умышленного убийства гражданина Захарова обоснованно подозревается Татьяна Чорновол", — подчеркнул руководитель ГБР.

Он напомнил, что ГБР инициировала избрание меры пресечения в отношении Чорновол в виде круглосуточного домашнего ареста — учитывая то, что она является матерью несовершеннолетних детей, участником АТО, а также принимая во внимание ситуацию, сложившуюся с распространением COVID-19.

Расследование продолжается, проводятся мероприятия по установлению других причастных лиц, добавил он.

Соколов также сообщил, что следователи Управления ГБР, которое специализируется на расследовании событий во время Революции достоинства, в течение последних трех месяцев сообщили о подозрении 12 лицам, в числе которых 6 работников правоохранительных органов, 4 судьи, 2 «титушки», из них 3 человека причастных к убийствам активистов.

"Следует отметить, что указанные результаты намного лучше тех, которые были достигнуты Департаментом спецрасследований ГПУ в 2019 году", — заявил Соколов.

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Как сообщал Укринформ, 10 апреля ГБР сообщило бывшему народному депутату Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве во время Революции достоинства.

По информации ГБР, 18 февраля 2014 года Чорновол руководила действиями группы лиц и принимала непосредственное участие в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, где размещался офис "Партии регионов". Вследствие пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в партийном офисе.

По материалам: ukrinform.ru