Кулеба: в ЕС советуют не спешить с планами на лето

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает самым оптимистическим сценарием возвращения Украины и мира к обычной жизни после связанных с коронавирусом ограничений в конце лета.

Об этом Кулеба заявил в эфире "Сніданку с 1+1", сообщает корреспондент Укринформа.

"Я не строю планов о путешествиях. Безусловно, я строю планы, и сейчас самое время строить планы, когда появилась возможность подумать, взвесить все факторы, именно сейчас надо строить планы и стратегии. Но что касается путешествий, я думаю, что если мы до конца лета выйдем на некую стабилизацию, это было бы оптимистическим сценарием", — сказал Кулеба.

Он добавил, что от коллег в Европейском Союзе слышит, что там прямо советуют своим гражданам пока не планировать летних отпусков.

"А для наших коллег из ЕС святой месяц — это август, когда никто не работает, все отдыхают … Они сдерживают, чтобы люди не тратили деньги на то, что может не сработать", — сказал министр и добавил, что динамика коронавируса пока до конца не изучена, и "мы не знаем, когда ситуация окончательно стабилизируется".

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По данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 14 апреля общее количество зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет 1 926 235, из них 119 724 летальных, 452 367 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru